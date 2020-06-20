Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Kovid-19 pandemisinin en sert vurduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 48 bin 427’ye yükseldi.

Kovid-19 salgını Güney Amerika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Brezilya'da son 24 saatte 26 bin 340 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı.

Ülkede toplam can kaybı ise 558 artarak, 48 bin 427’ye yükseldi. Brezilya Medya Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada, resmi verilerde yaşanan tutarsızlıklar nedeniyle veriler üzerinde çalışma yapıldığı aktarıldı. Konsorsiyum, eyaletlerden korona virüs verilerini toplayarak yeniden düzenledi.

Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr, açıklamasında "Brezilya olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

'Brezilya evde kalmaya dayanamıyor'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamada ülkenin bazı eyaletlerinde ve kentlerinde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) eleştirdi.

Devlet Başkanı, eyalet valilerinin aldığı karantina kararlarını suç olarak değerlendirdi. Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, "Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, ayırca 'dünyadaki en az bilimsel şeyin' DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.