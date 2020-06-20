LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek ve milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS nedeniyle bugün saat 09:00-15:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Toplu taşıma kullanan öğrencilerin bir yakını, özel araçla gelen öğrencilerin sürücü dahil iki yakını da kısıtlama kapsamında değil.

Kısıtlama saatlerinde ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı iş yerleri açık olacak. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de açık.

Engelli kişiler hariç diğer vatandaşlar araç kullanmamak şartı ile evine en yakın market, bakkal ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını alabilecek. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak. Daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağındaki kurallar geçerli olacak.