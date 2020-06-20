Maske cezası tüm illerde aynı olacak

İçişleri Bakanlığı, maske takmama cezasının her yerde aynı olması için valiliklere yazı gönderdi. Maske takmayanlara pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza uygulanacak.

Türkiye genelinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen yazıda birçok ilde belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Valiliklerden vaka artışı olmaması için önlemlerin uygulanması ve denetimlerin artırılmasını istendi.

Buna göre, maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri uyarılacak ve bilgi verilecek.

22 Haziran Pazartesi gününden itibaren de kurala uymayanlara ülke genelinde 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.