Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı

Bursa’da karınca, geyik, ayı, kartal kostümleri giyerek halkı gündeme ilişkin olarak uyaran tiyatrocu Bahtiyar Keskin bu sefer salgına dikkat çekmek için koronavirüs kılığına girdi.

Bursa'da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha önce birçok kılığa girip farklı konularda vatandaşları bilinçlendirmişti. Bu defa kendi hazırladığı koronavirüs kostümünü giyip Bursa'nın muhtelif yerlerinde gezen tiyatrocu, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp maske taktırdı. Sosyal mesafe kurallarına uymayanları ise sosyal mesafeye getirdi.

Kırmızı renkli küre şeklindeki kostümü gören bir köpek ise, tiyatrocuyu kovalamaya başladı. Köpeğin kendisini ısıracağından korkan tiyatrocu, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlara şahit olan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Parklarda masa masa gezen Bahtiyar Keskin, koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip, vatandaşların maske takmasını istedi.

Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir faaliyete imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben bir çok sosyal sorumluluk projesi için çeşitli kılığa girerek farklı gösteriler yapıyorum. Bugün de korona virüs kostümü giyip Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayanları ikaz edip, maske takmayanlara gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Sağ olsun vatandaşlar uyarılara kulak verip maskelerini taktı. Sosyal mesafesini korumayanlar mesafesini korudu. Maksadım koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek" dedi.