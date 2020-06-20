Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılıışında normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgın riskinin ortadan kalkmadığını belirten Koca, "Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanemizi, milletimizin hizmetine açıyoruz. https://t.co/HDrH5BID3d — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

Bakan Koca, "Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz" diye konuştu.

Koca, ayrıca "Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz" dedi.