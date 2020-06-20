Çin'de basketbol karşılaşmaları yeniden başladı

Çin Basketbol Federasyonu'ndan (CBA) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta ara verilen lig karşılaşmalarına bugünden itibaren seyircisiz olarak devam edildiği belirtildi.

Ülkede yeniden başlatılan büyük ölçekli ilk spor organizasyonunun basketbol olduğunu kaydeden CBA Başkanı Yao Ming, "Ancak salgın henüz bitmedi ve herkesin sağlıklı koşullarda yarışmasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede 83 bin 352 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.