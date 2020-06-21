Suriye Sağlık Bakanlığı: Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 198'e yükseldi

Savaş koşullarına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiği Suriye'de vaka sayılarındaki artış düşük ivmede sürüyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 1 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 198'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında tespit edilen 1 vakanın Lübnan'da geldiğini belirtti.

🔴 وزارة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس #كورونا 10 منهم لأشخاص مخالطين في #جديدة_الفضل و واحد قادم من لبنان مايرفع عدد الإصابات إلى 198 #الإخبارية_السورية — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) June 20, 2020

Virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan bakanlık, 83 Kovid-19 hastasının iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi.

Kovid-19 pandemisinin ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele için Suriye'ye yaklaşık 2 bin test göndermişti.

Çinli sağlık uzmanları, yaptıkları video konferans görüşmesinde salgınla mücadeleye ilişkin tecrübelerini Suriyeli sağlık uzmanlarına aktarmıştı.