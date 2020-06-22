Djokovic'in kondisyonerinde Kovid-19 tespit edildi

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.

Paniki'nin yanı sıra organizasyonun Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtildi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

‘Bugün Belgrad'da test yaptıracak’

Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği ve bugün Belgrad'da test yaptıracağı kaydedildi.

Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı. Dimitrov'un dün akşam Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.

"I am so sorry for any harm I might have caused".



Grigor Dimitrov, who played in both of Novak Djokovic's recent Adria Tour events, has tested positive for coronavirus.https://t.co/sTqrShvgpj pic.twitter.com/i4UagS48bX — BBC Sport (@BBCSport) June 22, 2020

​Dimitrov: Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm

Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıklamıştı.

29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.