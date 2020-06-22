'Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı en az 2 yıllık etkiye sahip olacak'

N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının en az 2 yıllık etkiye sahip olacağı belirtildi.

N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Aleksandr Gintsburg, Krasnaya Gazeta’ya açıklamasında, koronavirüsün proteinini kodlayan genleri organizmaya ulaştırmak için ilacın adenovirüs konteyner kullandığını belirterek, “Aynı gen farklı taşıyıcılara uygulanıyor. Bu, koruyucu bağışıklık elde etme fırsatını veriyor, üstelik daha uzun bir süre etkili olan bir bağışıklık” ifadesini kullandı.

Bu yaklaşımın, aşıyı güçlendirilmiş biçimiyle alan insanın koronavirüse karşı korunma olasılığının daha yüksek olmasını garanti ettiğini dile getiren Gintsburg, “En azından 2 yıl boyunca, belki de daha uzun süre etkili olacak” dedi.

İlacın bu denli uzun süreli etkiye sahip olmasının, merkezin ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının Gine’de Ebola aşısı üzerinde yapılan ortak çalışmayla kanıtlandığı belirtildi.

Gintsburg, Rusya’daki aşı kampanyası için en az 70 milyon doz ilaca ihtiyaç olacağını belirterek, “Ülke yönetimi ve sağlık kuruluşları geniş kapsamlı üretim sürecini başlatmak için tedbirler alıyor” dedi.

Rus profesör aynı zamanda, aşı geliştirme sürecinin açık ve şeffaf olması gerektiği yönündeki tüm açıklamalara rağmen yabancı uzmanların aşı geliştirme teknolojilerini paylaşmakta acele etmediğini de sözlerine ekledi.