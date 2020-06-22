Hollanda'da son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı yaşanmadı

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede 12 Mart tarihinden bu yana ilk defa son 24 saat için Kovid-19'a bağlı can kaybı bildirilmediğini duyurdu.
RIVM, son 24 saatte sadece 69 kişide virüs tespit edildiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 49 bin 658'e ulaştığını açıkladı.
Ülkede toplam can kaybının 6 bin 90'a yükseldiğini bildiren, 11 bin 851 kişinin ise hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.
Hollanda'da Kovid-19'a bağlı ilk can kaybı 6 Mart tarihinde görülmüştü. Ülkede 7 Nisan tarihinde ise bir günde 234 kişinin Kovid-19 hayatını kaybetmesi ile en yüksek günlük can kaybı yaşanmıştı.
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