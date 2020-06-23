Moskova'da spor salonları, kreş ve restoranlar yeniden açılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da normalleşme adımları kapsamında spor salonları ve havuzlar yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. Kent sakinleri artık parklardaki spor aletlerinde egzersiz yapabilecek, çardak ve banklarda oturabilecek ve nikah töreni gerçekleştirebilecek. Kreş, restoran ve kafeler de çalışmalarına devam edebilecek.

Moskova’da bugünden itibaren koronavirüsle ilgili kısıtlamaların kaldırılması yönünde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Normalleşme adımları kapsamında restoran ve kafeler sabit alanlarında misafirlerini kabul edebilecek. Bir hafta önce bu işletmeler yalnızca yazlık verandalarını açabiliyorlardı.

İşletmelerin çalışabilmesi için Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) belirlediği bazı kurallara uyması gerekiyor. Kafe ve restoranlardan düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapmaları, dezenfektan ve maske gibi koruyucu ekipman bulundurmaları, girişlerde müşterilerin ateşlerini ölçmeleri ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi isteniyor.

Yeniden faaliyet göstermeye başlayacak olan spor salonları ve havuzların da bunlara ek olarak havalandırma sistemlerinin düzenli olarak kontrol etmeleri, aletleri ve oturma alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeleri gerekiyor.

Vatandaşlar spor salonlarının yanı sıra belediyenin spor aletlerinden, park, bank ve çardaklardan yararlanabilecek.

Her nikah töreninden sonra salon dezenfekte edilecek

Moskovalılar yeni normalleşme aşaması ile birlikte nikah töreni de gerçekleştirebilecek. Her tören sonrasında salon dezenfekte edilecek. Ayrıca 26 Haziran sonrasında kentteki farklı alanlarda da hijyen kurallarına uyulması şartıyla nikah işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yeniden çalışmaya başlayacak kreşlerin de hijyen kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi isteniyor.

Bugünden itibaren turizm acenteleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmeler de açılıyor. Şimdilik kent içi turların düzenlenmesine izin verilmese de Moskova Nehri üzerindeki yolculuklar başlayacak.