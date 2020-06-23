Suudi Arabistan bu yıl sadece bin hacı adayını kabul edecek

Salgın nedeniyle yurt dışından gelecek hacı adaylarına kapılarını kapatan Suudi Arabistan yönetimi bu yılki hac ibadetini sadece ülkede ikamet eden bin kişiyle sınırlı tutacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, salgının yayılmasını önlemek adına bu yıl sadece bin kadar kişinin hac ibadetini gerçekleştirmesine izin vereceklerini duyurdu. Benten, hacı adaylarının Suudi vatandaşları ya da yerel sakinler arasından belirleneceğini açıkladı.

Benten, “Hacıların sayısı bin civarında olacak, belki biraz daha az, belki biraz daha fazla. Ancak sayı bu yıl on binler ya da yüz binler şeklinde olmayacak” dedi.

Bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyuran Suudi Arabistan, ibadete katılması muhtemel kişilere de sıkı sağlık kuralları getiriyor.

Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, sadece 65 yaş altında ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerin seçileceğini belirtti. Ayrıca hacı adayları Mekke’ye girişlerinde koronavirüs testine tabi tutulacak ve ibadetin tamamlanmasının ardından iki hafta evlerinde karantinada kalacak.

Hac ibadetinin temmuz sonunda başlaması bekleniyor. Her yıl yaklaşık 2.5 milyon hacı adayını ağırlayan Suudi Arabistan ilk kez böyle bir yasak kararı alıyor.