Kolombiya'da koronavirüs karantinası 15 Temmuz'a kadar uzatılıyor

Yeni tip koronavirüs salgının yayıldığı Kolombiya'da, Devlet Başkanı Ivan Duque, karantina tedbirlerini bir kez daha uzatma kararı aldığını duyurdu. 30 Haziran'da sona erecek olan karantina 15 Temmuz'a kadar uzaltıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak karantina önlemlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verdi.

Televizyon konuşmasında Duque, "Üretim faaliyetinin devam ettiği, mağazaların açıldığı mevcut izolasyon koşulları 15 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgının yayıldığı Kolombiya'da ilk karantina tedbiri 25 Mart'ta uygulanmış ve 1 Haziran'a kadar uzaltılmıştı.

1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kısmi olarak kaldırıldığı ülkede, açık hava sporları serbest hale geldi.

Bunun yanı sıra ay başından bu yana ülkede ekonomik ve endüstriyel aktivite kademeli olarak yeniden başlatıldı.

Son verilere göre Kolombiya'da şimdiye dek toplam da 73 bin 572 Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 2 bin 404 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte 30 bin 4 Kovid-19 hastası da tedavi edildi.