Çernobil’de Kovid-19 vakası tespit edildi

Çernobil Nükleer Santrali’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, santralde Kovid-19 vakası tespit edildi.

Santralin basın dairesi tarafından yapılan açıklamada, “23 Haziran 2020’de Çernobil Nükleer Santrali Devlet İhtisas Şirketi çalışanlarından birinde Kovid-19 hastalığı tespit edildiği anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.

Şu an izinde olan çalışanın santralde en son 9 Haziran’da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, hasta çalışan karantinaya alındı ve doktor gözetiminde tutuluyor. Onunla temas kuran bir başka çalışan daha karantinada tutuluyor.