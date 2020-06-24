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    Vaka sayılarının hızla yükseldiği Pakistan'da kan plazması karaborsaya düştü

    © AP Photo / Muhammad Sajjad
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (246)
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    Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Pakistan’da, salgın tedavisinde kullanılan kan plazması karaborsaya düştü.

    Pakistan’da, iyileşen koronavirüs hastalarından alınan ve salgın tedavisinde kullanılan kan plazmaları karaborsada 800 bin rupiye kadar (yaklaşık 72 bin TL)alıcı buluyor.

    Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, başkent İslamabad başta olmak üzere pek çok kentte bu tarz ‘alışverişlere’ tanık olduklarını anlattı.

    3.5 milyon rupi veren var

    Adını vermeyen bir doktor, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Hastaneler bu işin içinde değil ama böyle anlaşmaların gözümün önünde yapıldığını gördüm. Genellikle bir hastanın ailesi, iyileşmiş bir kişiye yaklaşarak kan bağışında bulunmasını istiyor. Bir miktar üzerinde anlaşma sağlanırsa, ki bu genelde 200 bin ile 800 bin rupi arasında oluyor, özel bir kliniğe gidilerek plazma alınıyor ve hastalara ‘bağışlanmış’ oluyor” dedi.

    Pakistan Başbakanı İmran Han 74. BM Genel Kurulu'na hitap ederken
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
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    Doktor, tedaviyi ‘mucize’ olarak nitelendiren bir ailenin plazma alabilmek için karaborsada 3.5 milyon rupi (yaklaşık 317 bin TL) harcadığına tanık olduğunu da söyledi.

    Hastaneden ilaç ve oksijen tüpü çalınıyor

    İslamabad’daki doktorlar ayrıca, koronavirüs tedavisinde işe yaradığı kanıtlanan Deksametazon gibi ilaçların ve oksijen tüplerinin de karaborsada satılmak üzere hastanelerden çalındığını, bu nedenle hastanelerde stok kalmadığını aktardı.

    Federal soruşturma bürosu, bu tarz karaborsa alışverişlerinden haberdar olduklarını belirtse de, bireysel vakaları araştırmanın polise bağlı olduğunu açıkladı.

    Dünya çapında denenen plazma tedavisi, koronavirüsü atlatan bir kişinin kanındaki antikorları hasta kişilere aktarma esasına dayanıyor.

    Vaka sayısı 1.2 milyona ulaşabilir

    Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri haline gelen Pakistan’da bir günde yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit ediliyor. Toplam vaka sayısı 185 bini geçerken, Planlama Bakanı Asad Ömer, temmuz sonu itibariyle bu sayının 1.2 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.

    Tüm bu verilere rağmen, Yüksek Mahkeme virüsün ‘bir salgın olmadığını’ savunarak 18 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına son vermişti. Bunun üzerine alışılmadık bir hamlede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Pakistan'a tüm ülkede sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulunmuş ancak hükümet bu tavsiyeyi reddetmişti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (246)
    Etiketler:
    Doktor, Hastane, Pakistan, Salgın, Koronavirüs, İmmün plazma tedavisi, Plazma tedavisi
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