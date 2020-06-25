Gürcistan uluslararası uçuşları başlatma tarihini erteledi

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, turizm endüstrisinin ülke ekonomisi için önemine rağmen büyük ihtimalle uluslararası uçuşların temmuz sonuna kadar erteleneceğini belirtti.

Gürcistan yönetimi ayrıca komşu ülkeler Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Rusya’daki epidemiyolojik durum nedeniyle kara sınırlarının açılışını da 1 Ağustos’a erteleme kararı aldı. Sınır kapılarından sadece TIR’ların geçişine izin veriliyor.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, “Tarifeli uçuşların yeniden başlaması öncelikle dışarıdaki epidemiyolojik duruma bağlı. En çok tarifeli uçuşların yeniden başlamasını istiyoruz, ama insanların sağlığı öncelik olarak kalıyor” dedi.

THY ve Pegasus, Gürcistan’ın izin vermesi durumunda Tiflis ve Batum kentlerine uçuşları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Gürcü medyasında aktif olarak Rusya’ya uçuşların yeniden başlama olasılığı tartışılıyor, ama Gürcistan Başbakanı’nın Rusya ile ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Zurab Abaşidze, Kommersant gazetesine açıklamasında, Rus mevkidaşı Senatör Grigoriy Karasin ile görüşmelerde bu konunun gündeme gelmediğini bildirdi.