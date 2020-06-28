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    Kovid-19, koronavirüs, Londra

    Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 86 bini geçti

    © REUTERS / SIMON DAWSON
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (250)
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    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 86 bin 969'a ulaştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 86 bin 969'a çıktı, virüs nedeniyle 501 bin 393 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 464 bin 271 kişi iyileşti.

    Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 121 bin 305 aktif vaka bulunuyor.

    En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 596 bin 537 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 128 bin 152 kişi yaşamını yitirdi.

    Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

    ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

    "Brezilya (1 milyon 315 bin 941), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 577), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (275 bin 989), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180), Meksika (212 bin 802), Pakistan (202 bin 955), Türkiye (195 bin 883), Almanya (194 bin 689), Suudi Arabistan (178 bin 504), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (133 bin 987), Güney Afrika (131 bin 800), Kanada (103 bin 32), Katar (93 bin 663), Kolombiya (88 bin 591), Çin (83 bin 500), İsveç (65 bin 137), Mısır (63 bin 923) Belçika (61 bin 209), Belarus (61 bin 95), Arjantin (57 bin 744), Ekvador (54 bin 574), Endonezya (52 bin 812) ve Hollanda (50 bin 74).”

    Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

    "Brezilya 57 bin 103, İngiltere 43 bin 514, İtalya 34 bin 716, Fransa 29 bin 778, İspanya 28 bin 341, Meksika 26 bin 381, Hindistan 16 bin 103, İran 10 bin 364, Belçika 9 bin 732, Peru 9 bin 135, Almanya 9 bin 26, Rusya 8 bin 969, Kanada 8 bin 516, Hollanda 6 bin 105, Şili 5 bin 347, İsveç 5 bin 280, Türkiye 5 bin 82, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 424, Pakistan 4 bin 118, Kolombiya 2 bin 939, Endonezya 2 bin 720, Mısır 2 bin 708, Güney Afrika 2 bin 413, Bangladeş 1695, Suudi Arabistan 1511, Arjantin 1207, Belarus 377 ve Katar 110."

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (250)
    Etiketler:
    Worldometer, Vuhan, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Koronavirüsle mücadele
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