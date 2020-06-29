Putin: Kovid-19’un kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünmek için bir neden yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünmek için bir neden olmadığını, bunun yerine salgının yol açtığı tehditlerle mücadeleye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Putin, Kovid-19 salgını konusunda mevcut spekülasyonları değerlendirdi.

Putin, virüsün kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünmek için bir neden olmadığını, bu konuda ısrarcı olmanın iyi bir sonuç getirmeyeceğini ifade etti.

Mevcut durumda ülkelerin bir başka ülkeyi suçlamak yerine güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirten Putin, şimdi virüsün nereden geldiğine kafa yormak yerine yaşananlarla mücadelenin vakti olduğunu ifade etti.

“Bu tehditten bizi kurtaracak her şeyi yapmalıyız” diyen Putin, salgın konusunda başarının cepheleşmekle değil, bu yolla edinilebileceğini belirtti.