Koronavirüse yakalanmadığını söyleyen Lavrov: Tanrı şu ana kadar beni korudu

Russia Today (RT) televizyonunda yayınlanacak olan ‘Salgın’ projesi ile ilgili röportajda soruları yanıtlayan Lavrov, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı sorusu karşısında, “Tanrı şu ana kadar beni korudu” yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) ve Moskova Sağlık Departmanı’nın ‘uzaktan çalışma’ dahil olmak üzere tüm önerilerine uyulduğunu vurgulayan Lavrov, ancak kendisinin bu şekilde çalışmadığını aktardı:

“Buraya gelmeliyim, bakmalıyım. Aslında herkes gibi ben de ofisimde çalışıyorum. Beni de ‘takip ediyorlar’. Çok fazla insanla görüşmüyorum. Hafta birkaç kez sürekli olarak kontrol ediliyoruz. Ziyaretçiler için tüm bireysel koruma gereçleri mevcut. Ancak ziyaretçiler azaldı, genelde konuları telefonda çözmeye uğraşıyoruz.”

‘Bakanlığın yaklaşık 40 çalışanı hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti’

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ofisinde ve Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki birimlerde yaklaşık 40 çalışanın koronavirüse yakalandığını, bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti:

“Yaklaşık 40 kişi hastalandı. Büyük bir çoğunluğu hafif geçirdi. Bir ölüm vakamız var.”

Hayatını kaybeden diplomatın 62 yaşında olduğunu ifade eden Lavrov, bu kişinin eşinin acil serviste çalıştığı ve muhtemelen semptomsuz taşıyıcı olduğu bilgisini verdi.

Rus diplomat, “Çalışanlarımızın yaklaşık olarak yarısı ilk başlardan bu yana uzaktan çalışıyor ve hala bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.