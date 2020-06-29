Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1374

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 5 bin 115'e yükseldi. Yeni vaka sayısı 1374 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 5 bin 115'e ulaştı. Bir günde 51 bin 014 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1374 kişiyle birlikte 198 bin 613'e yükseldi.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1214 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809 oldu.

Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LI94EaaV3H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020

​Koca: Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde" diyen Koca, devamında "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadesini kullandı.