Rusya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Rusya’da son bir gün içinde 6 bin 693 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede pandeminin başından beri kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 647 bin 849’a yükseldi.

Rusya’da koronavirüs pandemisiyle mücadele için kurulan merkezden yapılan açıklamada, ülkede son bir günde görülen testi pozitif çıkan 6 bin 693 kişi ile toplam vaka sayısının 647 bin 849’a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son bir günde koronavirüs nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ülkede pandeminin başından beri görülen toplam can kaybı 9 bin 320’ye yükselmiş durumda.

Son 24 saatte kayda geçirilen yeni vakalardan çoğunun başkent Moskova’da görüldüğü belirtildi. Koronavirüs pozitif olduğu yeni belirlenen kişilerden yüzde 30.2’sininse herhangi bir semptom göstermediği söylendi.