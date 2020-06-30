‘Rusya'da tespit edilen koronavirüs suşlarının sayısı 100’den fazla’

Sputnik’e konuşan Maksutov, “Rusya'da hastaların ortaya çıkmasından sonra bizdeki koronavirüs suşlarını ayırdık, şu anda sayıları 100’den fazla” dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, mayıs ayı başlarında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kovid-19’un yüksek değişkenliğe sahip olmadığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 9.8 milyonu aştı, 495 bin kişi öldü.

Rusya’da ise son verilere göre vaka sayısı 641 bini geçti, şu ana kadar 9166 kişi hayatını kaybetti.