Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1293

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 5 bin 131 oldu. Yeni vaka sayısı 1293 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 5 bin 131'e yükseldi. Bir günde 50 bin 492 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1293 kişiyle birlikte 199 bin 906 oldu.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1302 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111'i gördü.

Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın" diyen Koca, devamında "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" görüşünü dile getirdi.