Ukrayna'da koronavirüs salgınında 'ikinci dalga' endişesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hastanelerde yatak sayısının azaldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bu gidişatla ikinci dalgaya hazırlığın yapılması gerekiyor. En kötü senaryodan kaçınabileceğimizi umuyorum. Sağlık sisteminin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, hastanelerdeki yatak sayısının yükseltilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ülkenin bazı kentlerinde toplu ulaşımın yeniden durdurulabileceğini ve karantinanın sertleştirebileceğini dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 44 bin 334, iyileşen sayısı da 19 bin 115 olarak açıklanmıştı.

Salgının hızla yayılması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da nisan ve mayısta 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.