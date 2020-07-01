Karabük'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu

Karabük'te 75 Kovid-19 vakasının tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı 14'e yükseldi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 72'si serviste 3'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 75 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tedavileri sürüyor.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 76 yaşındaki Lütfiye A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son 4 günde 3 kişinin virüs kaynaklı hayatını kaybetmesi ile kentte virüsün ilk görüldüğü andan itibaren ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

Öte yandan 24 kişinin de yurtlardaki 14 günlük izole sürecinin devam ettiği ve yaklaşık 120 kişinin hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.