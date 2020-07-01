Ölen kadının eşi Kovid-19 hastası çıktı, cenaze namazı sonrası filyasyon çalışması başlatıldı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak mahallesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir kadın toprağa verildikten sonra eşine yapılan Kovid-19 pozitif çıktı. Mahallede filyasyon çalışmaları başlatılırken, cenazeye katılan birinci derece akrabalardan 19 kişi karantinaya alındı.

Kula'ya bağlı Narıncalıpıtrak mahallesinde bugün, sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi.

İkindi vaktinde kılınan namazın ardından, kadının cenaze öncesinde rahatsızlanan eşi, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan gece saatlerine kadar süren filyasyon çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, mahallede ikamet eden vatandaşların, 24 saat boyunca evlerinden çıkmaması istendi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanacak olan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, filyasyon çalışmalarının sonucuna göre mahallenin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını kararlaştıracak.