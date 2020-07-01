Dünya Sağlık Örgütü: Rusya'da Kovid-19 vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş gözlemliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya genelinde son zamanlarda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında istikrarlı bir düşüş olduğunu söyledi.

DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya'daki Kovid-19 salgınının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’e konuşan Vujnoviç, "Her salgının gelişiminin kendi yasaları vardır ve Rusya örneğinde ülkenin topraklarının çok büyük olduğu gerçeğini hesaba katmak gerekir, her bölgenin vaka sayısındaki büyüme veya azalmayı etkileyen kendi demografik ve sosyoekonomik özellikleri bulunuyor" dedi.

Rusya genelindeki vaka sayısında yaşanan istikrarlı düşüşe rağmen, bazı bölgelerde hâlâ ciddi sorunlar olduğuna vurgu yapan Vujnoviç, şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak, son zamanlarda ülke genelinde yeni tespit edilen vakalarda istikrarlı bir düşüş gözlemliyoruz, ancak ya yeni vaka sayısındaki artış, ya tıbbi bakımın sağlanması ya da sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda kalabalığı sınırlamayı amaçlayan tıbbi olmayan önlemlerin yeterli kombinasyonunun sağlanamamasından kaynaklanan ciddi sorunlarla karşılaşan bölgeler de bulunuyor."

Koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte tespit edilen yeni Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 693.