Rus bilim insanlarının geliştirdiği üç Kovid-19 aşı prototipi etkinlik gösterdi

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen üç Kovid-19 aşı prototipi, yapılan testler sonucunda virüse karşı bağışıklığın oluşumunda etkinlik gösterdi.

Rusya Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi (Vektör) Direktörü Rinat Maksutov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üç prototipinin başarıyla test edildiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Maksutov, "Bunlar elde edilen sonuçlar açısından en gelişmiş ilaçlardır" dedi.

Maksutov, 100'den fazla uzmanın çalıştığı merkezde birkaç grubun yeni nesil aşılar üzerinde çalıştığını belirterek, "En önemli şey, aşılananlarda hastalığa karşı koruma sağlamaktır. Bu korumayı oluşturabilecek güvenli bir ilaç oluşturmak en büyük zorluktur" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ‘Vektör’ merkezini Kovid-19 aşısı geliştiren öncü merkezlerden biri olarak nitelendirmişti.