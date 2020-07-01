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    Dünya en az 3 ay boyunca ilaç bulamayacak: ABD, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stokunu satın aldı

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (254)
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    ABD’nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı antiviral ilacın neredeyse dünyadaki tüm stokunu satın aldığı belirtildi. Bu, hiçbir ülkenin en az üç ay boyunca ilaç bulamayacağı anlamına geliyor.

    Salgına karşı aşı ve tedavi geliştirmek için zamana karşı yarış sürerken, bu alanda devam eden ‘savaşa’ dair skandal bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Guardian gazetesi, ABD’nin koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı ilacın tüm stoklarını tükettiğini öne sürdü.

    Buna göre Donald Trump yönetimi tam 500 bin doz ilaç alarak, başka ülkelere şans tanımadı.

    Bu miktar, ilacı üreten Amerikan Gilead şirketinin temmuz ayı kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına tekabül ediyor. Böylece, dünyanın geri kalanı için en az üç boyunca ilaç bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

    Liverpool Üniversitesi’nden Doktor Andrew Hill, “Remdesivir’in arzının çoğuna erişimleri var, yani Avrupa için hiçbir şey yok diyerek durumu özetledi.

    Bakana göre 'harika bir anlaşma'

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    Fransa'da, 'aşı ilk ABD'ye satılacak' diyen ilaç şirketine tepki
    ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise anlaşmayı ‘harika’ diye nitelerken, “Mümkün olduğu ölçüde, Remdesivir'e ihtiyaç duyan herhangi bir Amerikalı hastanın bunu alabilmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

    ABD hükümetinin açıklamasına göre altı dozluk tedavi başına maliyet yaklaşık 3 bin 200 dolar (yaklaşık 21 bin TL) tutuyor.

    İlacın ilk üretilen 140 bin dozu dünya çapındaki deneylerde kullanılmıştı.

    Ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilen ancak bu konuda başarısız olan Remdesivir, ABD’de koronavirüs tedavisinde onay alan ilk ilaç olmuştu.

    Avrupa İlaç Kurumu da kıta çapında kullanılması için ilk kez bu ilacı önermişti.

    ABD’de yapılan en az iki araştırma, Remdesivir kullanmanın koronavirüs hastalarının tedavi sürelerini kısalttığını gösterdi. İlaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.

    Fauci’den ‘günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir’ uyarısı

    Dünyanın tepkisini çeken bu ‘satın alma anlaşması’, ABD’nin salgının kontrolden çıktığı endişesinin ardından geldi.

    ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, geriye doğru bir gidişat olduğu konusunda Senato’yu bilgilendirmiş ve günlük vaka artışının 100 bine ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Fauci, “Yanlış yöne gidiyoruz. Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam” demişti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (254)
    Etiketler:
    Anthony Fauci, Gilead Sciences, Remdesivir, İlaç, Salgın, ABD, Koronavirüs
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