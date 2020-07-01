Rusya’da 6556 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 6 gündür 7 binin altında seyrediyor.
Gün içinde 6556 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Yeni vakaların 2091’inde bir semptoma rastlanmadı.
Başkent Moskova’da 611 yeni vaka tespit edildi. Bu, 7 Nisan’dan beri görülen en düşük günlük vaka sayısı.
Moskova bölgesinde 306, St. Petersburg’da 262, Hanti-Mansı Özerk Bölgesi’nde 261 yeni vaka kaydedildi.
Son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 281 kişi taburcu edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 654 bin 405’e, ölenlerin sayısı 9 bin 536’ya iyileşenlerin sayısı da 422 bin 931’e çıktı.
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