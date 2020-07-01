Rusya’da 6556 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 6556 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 281 kişi taburcu edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 654 bin 405’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 6 gündür 7 binin altında seyrediyor.

Gün içinde 6556 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Yeni vakaların 2091’inde bir semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da 611 yeni vaka tespit edildi. Bu, 7 Nisan’dan beri görülen en düşük günlük vaka sayısı.

Moskova bölgesinde 306, St. Petersburg’da 262, Hanti-Mansı Özerk Bölgesi’nde 261 yeni vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 281 kişi taburcu edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 654 bin 405’e, ölenlerin sayısı 9 bin 536’ya iyileşenlerin sayısı da 422 bin 931’e çıktı.