İngiltere'de skandal: Son kullanma tarihi geçmiş defolu maskeler bakım evlerine ve pratisyen hekimlere dağıtılmış

İngiltere’de olası bir grip salgını için 2009 yılında stoklanan, son kullanma tarihi geçmesine karşılık kullanılması ‘güvenli’ bulunarak bakım evlerine ve pratisyen hekimlere dağıtılan düzinelerce maske geri çağrıldı.

Sky News haber sitesinin aktardığına göre çağrı, maskelerdeki lastiklerin ve tellerin defolu olduğuna dair yapılan şikâyetlerin ardından geldi. Bu süreçte maskeleri kullanan pek çok kişi, maskenin yüzlerinde durmadığından şikâyet etti.

80 parti maske geri çağrıldı

Yapılan incelemelerde maskeler her ne kadar nefes alma, filtreleme ve sıçrama direnci açısından kriterleri karşılasa da, gevşet parçaların temas açısından tehlike yaratabileceği tespit edildi.

Bunun üzerine’da bakım evlerine bir yazı gönderen Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı,tarafından üretilen IIR maskelerin kullanımına derhal son verilmesini istedi. Bakanlık, personel açısından risk taşıdığı için maskelerin yok edilmesini talep etti.

Şimdiye kadar son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilen 80 parti maskenin geri çağrıldığı belirtildi.

Sky News, söz konusu maskelerin pratisyen hekimlere de dağıtıldığını ve daha sonra geri çağrıldığını belirtti.

'Bu maskeleri bir süredir kullanıyor olabilirler'

Ancak ilk defolu maske vakasının mayıs ayı başlarında saptandığına dikkat çeken sağlık çalışanları ve bakım evi görevlileri, hem hastaların hem de kendilerinin bu süre içerisinde virüs kapmış olabileceklerini söyledi.

İngiliz Tabipler Birliği’nden Doktor Richard Vautrey, “Personel güvenli olduklarını varsayarak bu maskeleri bir süredir kullanıyor olabilir, şimdi de doğal olarak endişe ediyorlar. Acil bir açıklamaya ihtiyacımız var. Güvenli olmayan ekipmanların salgınla mücadelenin ön cephesinde kullanılması için nasıl onay aldığı hakkında sorular sorulmalı. Sonuç olarak herhangi birine zarar geldiyse, sorumluların hesap vermesi gerekir” dedi.