Koca koronavirüsle ilgili yeni verileri paylaştı: 5 ili uyardı, İstanbul'la ilgili bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Beş ilin günlük vaka sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Koca, İstanbul'daki vaka oranının tüm vakalara oranının yüzde 51.16 olduğunu duyurdu.