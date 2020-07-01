Oxford Üniversitesi, 8 bin kişide denenen Kovid-19 aşısının başarılı olduğunu açıkladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi 8 bin kişi üzerinde denenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında başarı elde ettiklerini duyurdu. Aşı ile birlikte insan vücudunun virüse karşı bağışıklık gösterdiği bildirildi.

Kovid-19'a karşı çok sayıda ülkede aşı çalışmaları devam ederken İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden sevindirici haber geldi.

Üniversite, geçen mayıs ayında denemelerine başladığı Kovid-19 aşısının 8 bin kişi üzerinde denendiğini ve olumlu yönde sonuç elde ettiklerini açıkladı.

Aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı direnç göstererek kendini koruyacak güce geldiğinin altını çizen üniversite yetkilileri, her koşulda kendi hijyen kurallarına dikkat edilmesinin gerektiğini belirtti.

'Virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı'

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Sarah Gilbert yaptığı açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı da son noktaya geldiğimizi belirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Prof. Gilbert, "Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun" diyerek insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı 'AZD1222' adlı aşının dağıtımının AstraZeneca tarafından yapılmasına karar verilirken, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaşma yapıldığı açıklanmıştı. İngiltere'de 100 milyon doz, ABD'de ise 400 milyon doz dağıtımı için karar verilmişti.