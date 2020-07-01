Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan mahkeme kararı iptal edildi

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi Hakimi Daniele Maranhao Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan yerel mahkeme kararının 'gereksiz' olduğuna karar verdi.

Hakim Costa kararında, "Federal Bölgede (Brasilia) maske kullanılmasına dair bir yasa zaten bulunuyor. Yasada belirtilen bu yükümlülük, yargının müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verdi.

Costa, Bolsonaro'nun maske takması gerekip gerekmediği hakkında bir yorum yapmadı.

Ülkedek başkent Brasilia'nın da yer aldığı Brasilia Federal Bölgesi'nin vali tarafından alınan karar gereği kamuya açık alanlarda maske kullanımı zorunlu. Eyalette maske takmayanlara 2 bin Brezilya reali (387 dolar) para cezası kesiliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Brezilya'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 194'e çıktı. Ayrıca ülkede 1 milyon 400 binden fazla kişiye de virüs bulaştığı tespit edildi.

Salgının başlangıcından bu yana toplam 790 bin 40 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.