Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan Brezilya'da son 24 saatte 1038 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 60 bin 632 oldu.

Açıklamada, son bir günde 46 bin 712 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1 milyon 448 bin 753'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 826 bin Kovid-19 hastası tedavi edildi.

Bundan bir gün önce de ülkede 33 bin 846 yeni vaka tespit edilmiş, 1280 kişi hayatını kaybetmişti.