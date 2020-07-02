Karantinada evini taşıyan Yeni Zelanda Sağlık Bakanı, tepkilerin ardından istifa etti

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, ülkede '4. seviyede' yürürlüğe konulan karantina tedbirlerini sıkça ihlal etmesinin ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Bakan Clark'a yönelik istifa çağrıları, salgın döneminde evini değiştirmesi ve sık sık sokakta yürürken görülmesiyle birlikte başladı.

NZ Herald'ın haberine göre Başbakan Jacinda Ardern, Clark'ın yerine bir sonraki parlameto seçimlerine kadar Chris Hipkins'i atadı.

Clark, konuya ilişkin açıklamasında "Tekrar belirtmek istiyorum ki sağlık genel müdürü Ashley Bloomfield ile birlikte çalışmak bir onur. Şimdi idareyi teslim etmek için doğru zaman" ifadelerini kullandı.

Clark, açıklamasında kendisine verilen görevin 'olağanüstü bir ayrıcalık' olduğunu belirterek görevden ayrılmasının hükümetin salgınla mücadele sürecinde 'dikkatini dağıtacağını' savundu.

Açıklamasında Bloomfield'e şükran sunmasına rağmen Clark, daha önce yetkiliyi Kovid-19 testleri konusunda çuvalladığı konusunda eleştirmişti.

Diğer yandan Bakan Clark'ın salgnda 'evde kal' talimatına uymaması halkın byük tepkisini çekmiş, istifası için yaklaşık 2 bin 800 imza toplanmıştı.

We did it! More than 2,800 New Zealanders signed our petition calling for the sacking of David Clark. https://t.co/Qbj33s66VB — Taxpayers' Union (@TaxpayersUnion) July 1, 2020

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şimdiye dek 1178 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 22 kişi hayatını kaybetti.