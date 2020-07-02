Trump, 'maske takılmasından yana' ama koronavirüsün kendiliğinden yok olacağına inanıyor

Sosyal mesafenin gözetilmediği etkinliklerde bile maske takmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez kamuya açık yerlerde bazı durumlarda ‘maske takmakta bir sorun görmediğini’ söyleyerek şaşırttı.

Beyaz Saray’da Fox Business’a bir röportaj veren Trump, maske takıp takmayacağı sorusuna, “Ah, takarım. Taktım. Yani insanlar beni takarken gördü. Eğer birbirimizden 3 metre uzak olmadığımız bir grup insanla berabersem, ama genelde bu durumda olmuyorum ve herkes test yaptırdı” yanıtını verdi.

'Görünüşümü beğendim'

‘Maskelerden yana’ olduğunu söyleyen Trump, onları ‘iyi bulduğunu’ da vurguladı. Trump, ayrıca maskeyle görüntülenmek konusunda bir sorunu olmadığını da ekledi. Trump, “Aslında, maskem vardı. Bir anlamda görünüşümü beğendim. İyiydi. Koyu, siyah bir maskeydi ve eğer insanlar bu konuda iyi hissediyorlarsa takmalılar” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, hâlâ ‘koronavirüsün bir gün yok olacağına inandığını’ söyledi.

ABD’de bazı eyaletlerde rekor vaka sayılarına ulaşılmasının ardından Demokratlar ve uzmanlar başta olmak üzere geniş bir kesim, Başkan Donald Trump'ı tüm ülkede maske takılmasını zorunlu kılacak bir yürütme emri çıkarması için zorluyor. Ancak Trump, genel yasak fikrine yanaşmıyor.

Trump, salgının başlarında kameralar önünde maske takmayacağını belirterek "Basına bu zevki tattırmam” demişti. Trump, bu süreçte Michigan eyaletinde yer alan otomotiv üreticisi Ford'un bir fabrikasına yaptığı ziyarette maskeyle görüntülenmişti.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ



📷 Anonymous pic.twitter.com/eiIFVNPVIh — NBC News (@NBCNews) May 22, 2020

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