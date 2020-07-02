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    Minibüslerde maskeli izdiham

    Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar, fazla yolcudan yan yatan araçlar

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (351)
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul'da koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı.

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor.

    Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da tehlikeli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

    Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.

    • Birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.
      Birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.
      © DHA /
    • Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
      Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
      © DHA /
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    © DHA /
    Birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.

    Ceza kesileceğini sanıp güzergah değiştirdi

    © AA /
    İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı
    Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı. Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.

    ‘Burada virüs yok, buraya gelmemiş, gidiyoruz ama Allah'a emanet’

    Minibüslerin doluluğundan şikayet eden ve şoförlerin kurallara uymadığını ifade eden vatandaş Erdal Kırlı, şunları söyledi:

    "Dolmuşlar tıklım tıklım. Denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Genelde vatandaşlar minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk ediyor. Yaz-kış fark etmiyor, hep öyle. Burası sanayi bölgesi olduğu için tıka basa doluyor. İş başım normalde 08.00'de ama minibüse binemeyip beklediğim için 08.30'da geliyorum. Binsem de et ete değiyor minibüste. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Gidiyoruz ama Allah'a emanet. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden geliyorlar, güzergah değiştiriyorlar. Denetleme hiç yok.”

    © DHA /
    Minibüs kuralları değişti
    ’95’ten beri buradayım, her sabah aynı, millet düşüyor yeniden biniyor’

    Bir başka vatandaş Ozan Özdemir ise, "Bu minibüslerin tek çaresi, belediyenin organize sanayiye otobüs aktarması. Her sabah 07.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa, minibüslerdeki doluluk oranı azalır. Metronun açılmasının da faydası olacak. Ben 1995 yılından beri bu mahalledeyim, her sabah aynı. Her sabah tıka basa dolu. Millet düşüyor, yeniden biniyor" şeklinde konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (351)
    Etiketler:
    Maske, Şirinevler, İstanbul, Toplu taşıma, Kovid-19, Minibüs
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