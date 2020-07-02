Rus bilim insanları hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştiriyor

Rosselhoznadzor portalına konuşan Federal Hayvan Sağlığı Merkezi Bilimsel Araştırmalar Bölümü Müdür Yardımcısı İlya Çvala, ilacın öncelikle yeni enfeksiyona duyarlı hayvanların endüstriyel ölçekte yetiştirildiği hayvan çiftliklerine önerilmesinin planlandığını belirtti.

Çvala, vizonu bu tür hayvanlara örnek olarak göstererek “Aşı, kedi ve vizon gibi yüksek duyarlılığı olan hayvanlar için geliştirilecek” dedi.

Veterinerlik bilimleri uzmanı Nikita Lebedev ise, hayvanların kalabalık işletmelerde tutulmasının kitle enfeksiyonu riskini artırdığını kaydetti.

Lebedev, vizonlarda koronavirüsün intraspesifik iletiminin mümkün olduğunu, yani bir vizonun diğerini enfekte edebileceğini belirterek şunları ifade etti: “Virüs bir hayvan çiftliğine girerse, Danimarka ve Hollanda'daki kürk işletmelerinde olduğu gibi büyük bir enfeksiyon salgınına yol açacaktır. Bu ülkelerin yetkilileri, enfekte vizonları ortadan kaldırmaya karar verdi. Hollanda’da 13, Danimarka’da ise 1 çiflikte hayvanların yok edilmesi kararı alındı.”

Uzman, “Hollandalılar, enfekte vizonların bakım personeli için bir enfeksiyon kaynağı haline geldiğini ve bunun da veterinerlik ve sağlık kuruluşlarında endişeye yol açtığını dile getirdiler” dedi.

Daha önce, Rosselhoznadzor'a bağlı araştırma kurumları, hayvanlarda Kovid-19 patojeninin teşhisi için test sistemleri geliştirdi. Haziran ayı sonunda aralarında köpek, kedi, vizon, aslan, kurt ve kirpilerin bulunduğu 59 hayvandan alınan örnekler incelendi. Moskova'daki evcil bir kedide Kovid-19 patojeni tespit edildi.