Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı, en çok vaka görülen 5 ili paylaştı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 167'ye ulaştı. Yeni vaka sayısı 1186 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka görülen 5 ili paylaştı ve "Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor" tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 167'ye yükseldi. Bir günde 49 bin 714 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1186 kişiyle birlikte 202 bin 284 oldu.

Koca'nın paylaştığı tabloda, iyileşen hastalara dair bilgiler de yer aldı. 23 saatte 1543 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965 olarak belirlendi.

Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I3vRZUdMtV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020

Koca, yeni verileri yine kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa'da" bilgisini veren Koca, devamında "Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor. Bugün medyada yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadesini kullandı.