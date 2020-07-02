Kazakistan’da 5 Temmuz’dan itibaren 2 haftalık karantina uygulanacak

Kazakistan hükümetinin açıklamasında, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili epidemiyolojik durumun ağırlaştığı, bu nedenle 5 Temmuz Pazar gününden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulama kararının aldığı belirtildi. Karantinanın daha sonra duruma göre uzatılabileceği kaydedildi.

Karantinada uygulanacak önlemler

Karantina kapsamında bölgeler arasında yolcu otobüs trafiği askıya alınıyor, toplum taşıma araçlarının çalışma süreleri kısıtlanıyor. Dış ve iç hatlarda mevcut liste genişletilmeden hava trafiği sürdürülecek. Demiryolu iletişimi de kısıtlanacak.

Tüm kitlesel etkinlikler ve toplantılar yasaklanırken sokaklar, parklar ve meydanlar gibi halka açık yerlerde en fazla 3 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. 65 yaş üstü vatandaşların bu süre zarfında evden çıkması yasaklandı. Bununla birlikte açık havada tek başına spor yapılmasına izin verildi.

Güzellik salonları, kuaförler, spor salonları, fitness merkezleri, yüzme havuzları, kapalı çarşılar, plajlar, müzeler, sergiler, eğlence merkezleri, ana okullar, dini yerler, sinemalar, çocuk sağlığı kampları ve yemek alanları da 5-19 Temmuz arasında çalışmayacak.

Yüzde 80 uzaktan çalışma

Devlet kurumları, ulusal şirketler, ofisler ve diğer kuruluşların çalışanlarının en az yüzde 80’i uzaktan çalışmaya devam edecek. Sağlık merkezleri, randevusu olan hastaları kabul edebilecek.

Eczaneler, marketler ve açık pazar yerleri çalışmaya devam edecek.

Dezenfeksiyon işlemleri yapılan açık havadaki kafeler, inşaat, sürekli üretim döngüsüne sahip sanayi kuruluşları, açık havada inşaat işleri, tarımsal işler, balıkçılık ve hayvancılık, oto yıkama, araba ve ev aletleri tamiri, kamu hizmet merkezleri, ikinci kademe bankalar faaliyetlerine sınırlı saatler içinde devam edebilecek.

Kazakistan Başbakanı Asker Mamin, ülkedeki salgının seyrine göre karantinanın 2 hafta daha uzatılabileceğini veya sıkılaştırılabileceğini dile getirdi.

Kazakistan’da son verilere göre toplam Kovid-19 vaka sayısı 42 bini geçerken, 188 hasta hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 800 hasta da iyileşti