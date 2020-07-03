Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1172

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 186'ya ulaştı. Yeni vaka sayısı 1172 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 186'ya yükseldi. Bir günde 52 bin 141 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1172 kişiyle birlikte 203 bin 456'ya ulaştı.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1313 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278 olarak açıklandı.

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan. pic.twitter.com/0WOGpJzYwZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "24 Haziranda 1492 olan yeni vaka sayısı 1172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor" diyen Koca devamında şu bilgiyi verdi:

"Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46.7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11.13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan."