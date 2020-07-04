Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşısının ne zaman hazır olabileceğini tahmin edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve örgütün Acil Durum Birimi Başkanı Mike Ryan, Cenevre'deki basın toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan ilaç ve aşılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Ghebreyesus, yaptığı açıklamada tedavisinde etkili olabilecek ilaçlarla ilgili klinik deneylerin ilk sonuçlarını alacaklarını söyledi.

Yetkili, "Şu ana kadar 39 ülkede 5 bin 500 hasta dayanışma denemesine dahil edildi" diye konuşarak, "Önümüzdeki iki hafta içinde ara sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tahmin yürütmek akıllıca olmaz'

Ryan ise, açıklamasında Kovid-19'a karşı bir aşının ne zaman hazır olabileceği konusunda tahmin yürütmenin akıllıca olmayacağını söyledi.

Yetkili, asıl sorunun aşının yıl sonuna kadar bulunması değil, seri üretiminin ne kadar sürede yapılabileceği olduğunu belirtti.

'Masaların etrafında oturup spekülasyon üretenler hiçbir şey elde edemez'

Öte yandan Kovid-19'la mücadele materyallerine adil şekilde erişimin olmamasını esefle karşıladığını kaydeden Ryan, "Bazı ülkelerin diğerlerinden daha fazlasına sahip olmasına üzülüyorum ve ön saflardaki çalışanların bu nedenle ölmesinden üzüntü duyuyorum" dedi.

Yetkili, ayrıca ülkeleri yeni vaka kümelerini tespit etmeye, enfekte olmuş kişileri izlemeye ve bulaş zincirini kırmaya yardımcı olacak şekilde izole etmeye çağırdı.

Ryan, "Masaların etrafında oturup spekülasyon üretenler hiç bir şey elde edemez. Başarıyı virüsün peşinden gidenler kazanır" diye ekledi.