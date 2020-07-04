İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bini aştı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.