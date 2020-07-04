Yolcu ile otobüs şoförü arasında ‘Yanıma kimse oturmasın’ tartışması

Üsküdar’da otobüsteki bir yolcu yasak olduğunu belirterek yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyince ortam gerildi. Oturmak isteyen yolcu ile onu yanına oturtmak istemeyen yolcu arasında çıkan tartışmaya otobüs şoförü de dahil oldu.

Üsküdar’da yaşanan olayda otobüs ile yolculuk eden kişi, yanına başka bir yolcunun oturmak istemesine karşı çıktı. İki kişinin yan yana oturmasının yasak olduğunu belirten kişi ile koltuğa oturmak isteyen kişi arasında tartışma çıktı.

Otobüs şoförü de o yasağın kalktığını belirterek, otobüsü durdurup tartışmaya katıldı. Yanına kimseyi oturtmak istemeyen yolcu ile şoför arasındaki tartışma nedeniyle otobüste gergin anlar yaşandı.

Tartışmaya başlayan iki yolcunun da otobüsten inmesiyle otobüs şoförünün yoluna devam ettiği öğrenildi.