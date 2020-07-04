Rusya'da 6.632 yeni koronavirüs vakası: Ölü sayısı 10 bini aştı

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da vaka sayısında 6.632'lik bir artış kaydedildi. Yeni vakaların 1.960'ında semptom görülmediği belirtilirken ülkedeki toplam vaka sayısı 674.515'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı son 24 saatte 8.986 artarak 446.879 oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da 167 artarak 10.027'yi gördü.

Rusya'da günlük vaka sayıları, 9 gün üst üste 7 binin altında kaydediliyor.