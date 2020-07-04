Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 450 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 16 bin 216 artarak, 450 bin 658'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 258 artışla 10 bin 920'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 201 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 952, Cezayir'de 937, Nijerya'da 628 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 177 bin 124 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 72 bin 711 vaka ile Mısır, 27 bin 564 vaka Nijerya izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 222 bin 33 oldu.