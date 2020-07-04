Kuzey Kıbrıs'ta son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den ülkeye giden bir kişide virüs belirlendi, böylece toplam vaka sayısı 113'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede bugün 889 Kovid-19 testi yapıldı, toplam test sayısı 40 bin 989'a çıktı.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuştu.

1 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

75 gün Kovid-19 vakası görülmeyen ülkede, dün 1, 2 Temmuz'da ise 4 yeni vaka tespit edilmişti.