Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Azerbaycan'da son 24 saatte 534 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 19 bin 801’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 395 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235'e ulaştı Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 10 bin 820 olar açıklandı.

Azerbaycan'da şu ana kadar 502 bin 965 Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.