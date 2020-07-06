Rusya’da 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası

Rusya’nın pandemiyle mücadele için kurulan merkezi, ülkede son bir günde tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 6 bin 611 olduğunu açıkladı. Böylece pandeminin başından beri ülkede görülen vaka sayısı 687 bin 862’ye yükseldi.

Hindistan’da vaka sayılarının artmasının ardından dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü dördüncü ülke haline gelen Rusya’da son bir gün içinde 6 bin 611 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu, ülkede şimdiye dek görülen vaka sayısının 687 bin 862’ye yükseldiği anlamına geliyor.

Rusya’da son bir gün içinde yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı ise 135 olarak açıklandı. Kovid-19 şimdiye dek Rusya’da 10 bin 296 kişinin ölmesine sebep oldu.